Samet Aybaba Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en iyi futbolculardan ve teknik direktörlerden biri olarak gösterilmektedir. Samet Aybaba eski Türk futbolcu ve hem de milli takımda da oynamaktadır. Samet Aybaba şuan yoluna teknik direktör olarak devam etmektedir. Kariyerinde pek çok takımı çalıştıran Samet Aybaba profesyonel kariyerinde özellikle Beşiktaş kariyeri ile bilinmektedir. Samet Aybaba 1.79 metre boyundaki Türk eski futbolcudur. Defans mevkinde oynamış olan Samet Aybaba uzun yıllar defans mevkinde istikrarlı bir performans göstermiştir.

Samet Aybaba nereli?

Samet Aybaba Osmaniye doğumludur. Aslen Osmaniyeli'dir.

Samet Aybaba kaç yaşında?

Samet Aybaba 1956 doğumludur. 64 yaşındadır.

Samet Aybaba hangi takımlarda oynadı?

Samet Aybaba'nın profesyonel kariyer bilgileri şu şekildedir;

- İskenderunspor (1975 - 1977)

- Beşiktaş (1977 - 1988)

2021 yılı itibari ile Samet Aybaba herhangi bir takımda futbol oynamamaktadır. Eski futbolcu olduğundan dolayı yalnızca teknik direktörlük kariyerine devam etmektedir. Samet Aybaba son olarak Kayserispor'u çalıştırtırmıştı.

Samet Aybaba'nın hayatı

Samet Aybaba 1956 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. Futbola ilk olarak İskenderunspor'da başlamıştır. Küçük yaşlardan beridir futbola merak salan Samet Aybaba İskenderunspor'da başarılı bir eprformans göstermiştir. Defans ve ara sıra da orta saha mevkinde görev aldı. Samet Aybaba daha sonra futbola altyapısında başladığı İskenderunspor'da 1975 yılında başlamıştır. Yaklaşık 2 yıldır İskenderunspor'da forma giymiştir. Samet Aybaba İskenderunspor'da 36 maçta 1 gol atmıştır.

1977 yılında Beşiktaş'tan teklif alan Samet Aybaba kariyerinde zirve sezonu da Beşiktaş'ta yaşayacaktır. Beşiktaş ile yolu 1977 yılında kesiştikten sonra yaklaşık 11 sene bu takımda forma giymiştir. Samet Aybaba Beşiktaş tarihinin en istikrarlı futbolcuları arasına girmeyi de başarmıştır. Defans mevkinde görev yapan Samet Aybaba 334 maçta forma giymiştir. 334 maçta 7 gol atmayı başaran Samet Aybaba, kariyeri boyunca toplam 8 golü bulunmaktadır. Samet Aybaba aynı zamanda milli takımın altyapısında da oynamıştır. Fakat a milli takımda hiç forma şansı bulamamıştır. Samet Aybaba Beşiktaş kariyeri boyunca 2 tane lig şampiyonluğu, 1 tane Cumhurbaşkanlığı kupası, 1 tane Başbakanlık kupası ve 2 TÜSİAD kupası şampiyonluğunu yaşamıştır.

Samet Aybaba'nın Milli Takım kariyeri

Samet Aybaba 1975 yılında ilk kez Türkiye U19 takımına çağrılmıştır. Burada 17 maçta milli takım formasını terletmiştir Ayrıca 1976 yılında da Türkiye u21 takımı 8 maça çıkmıştır.

Samet Aybaba'nın Teknik Direktörlük kariyeri

Samet Aybaba Beşiktaş'tan 1988 yılında ayrıldıktan sonra 1993 yılında teknik direktörlük kariyerine başlamıştır. İlk olarak teknik direktörlük kariyerine Kayserispor ile başlayan Samet Aybaba başarılı bir teknik direktörlük performansı göstermiştir. Samet Aybaba'nın teknik direktörlük kariyer bilgileri aşağıdaki gibidir;

- Kayserispor (1993 - 1994)

- Adana Demirspor (1994 - 1995)

- Kayserispor (1996 - 1997)

- MKE Ankaragücü (1997 - 1999)

- Vanspor (1999 - 2000)

- Gençlerbirliği (2000 - 2001)

- Gaziantepspor (2001 - 2002)

- Trabzonspor (2002 - 2004)

- Ankaraspor ( 2004 - 2005)

- Gaziantepspor (2006 - 2007)

- Çaykur Rizespor (2007)

- Bursaspor (2007 - 2008)

- Gençlerbirliği (2008 - 2009)

- Bucaspor (2010 - 2011)

- Beşiktaş (2012 -2013)

- Antalyaspor (2013 - 2014)

- Adana Demirspor (2014 - 2015)

- Eskişehirspor (2015 - 2016)

- Sivasspor (2017 - 2018)

- Bursaspor (2018 - 2019)

- Kayserispor (2019)

- Kayserispor (2020)