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Samet Aybaba, iki ismi istediğini resmen açıkladı: Okaka ve Diouf

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Antalya kampı öncesinde transfer çalışmaları hakkında konuştu.

03 Ocak 2019, Perşembe 06:39
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Samet Aybaba, iki ismi istediğini resmen açıkladı: Okaka ve Diouf

Yönetime bir liste sunduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Transfer politikamız ya en iyisi olsun ya da olmasın. O nedenle yönetime de söyledik. ‘Ya bu oyuncuları alalım ya da elimizdeki kadroyla devam edelim’ dedik” ifadelerini kullandı.

‘Fofana iyi ama...’

Stefano Okaka ile Mame Diouf iddialarını doğrulayan Aybaba, “Konya’daki Fofana’nın ismi geçiyor. Kendisi iyi bir futbolcu ama yardımcı oyuncu. Bizim direkt skora etki edecek adama ihtiyacımız var. Stefano Okaka ve Mame Diouf tarzı. Alacaksak böyle oyuncuları alalım” diye konuştu.

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