Samet Aybaba: Duygusal bir maç

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor karşısında alınan galibiyetin takımda moral ve motivasyonu artırdığını belirten Aybaba, "Güzel bir galibiyetti, özellikle son dakikalarda olması bizlere daha da bir keyif verdi. MKE Ankaragücü yeniden kuruldu diyebiliriz, 9 tane yeni oyuncu ile oynuyorlar, hatta bu hafta belki 10 tane yeni oyuncu ile oynayacaklar. İyi bir çıkıştalar. Bizim için de çok önemli, onlar için de. Ligin altında 8-9 takım birbiriyle mücadele ediyor. Bu yüzden biz bir maçın üzerine bu maçı da kazanarak bunu süreklilik haline getirmek istiyoruz. Oyuncularımız da aynı şeyi düşünüyor ama önemli olan bunu sahaya yansıtmak. Bir de çok duygusal bir maç hem rakip için, hem bizim için. Kaza geçiren evlatlarımız var orada. O yüzden maç saati de değişti. İnşallah güzel, keyifli bir maç olur. Bizim de puana şiddetle ihtiyacımız var, onların da var. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" dedi.

"İKİ MAÇ GALİP GELEN, SÜREKLİLİK HALİNE GETİREN KENDİSİNİ 7'NCİ SIRADA BULUR"

Aytaç Kara'nın 90+7'nci dakikada attığı galibiyet golünün ardından gözyaşlarına boğulan Aybaba, bu anların sorulması üzerine ise "O aslında maçın bir şeyi değil, bugüne kadar olan kaçırdığımız puanların, hakem hatalarının bize verdiği zararların, hepsinin bir birikimiydi. O anda ‘Olmayacak bu, biz bu dakikada gol yiyorsak, herhalde bu olmayacak’ duygusuydu. İnanılmaz mutlu oldum. Böyle şeyler oluyor. Duygu olmasa başarı da olmaz, mutluluk da olmaz, keyif de olmaz. Oyuncularımız da aynı duyguları yaşadı. İnşallah bu maçı da kazanır aynı duyguları yaşarız" diye konuştu. İyi bir takım olduklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, ayrıca "27-32 puan bandında 8 takım var. İki maç galip gelen ve bunu süreklilik haline getiren bir anda kendisini 6’ncı 7’nci sırada bulur. Her maç bizim için önemli rakipler için de önemli. İnşallah biz bunu sahaya yansıtır, iyi bir galibiyet alırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.