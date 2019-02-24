Samet Aybaba: “Bu kadar basit gol yemeyeceksiniz”

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Bursaspor deplasmanda Medipol Başakşehir’e 3-0 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Bu kadar yetenekli, bireysel özellikleri değişik lider bir takıma karşı oynuyorsanız bu kadar basit gol yemeyeceksiniz. Bunun çalışmalarını hafta içi yaptık ama olmuyor bazen istedikleriniz. Bu kadar basit golleri yeyip 6-7 net pozisyonu atamazsanız hem takım coşkusu, hem de heyecanı düşmüş oluyor ve ortaya da böyle sonuç çıkmış oluyor. En büyük problemlerimizden bir tanesi savunmada doğru pozisyon alamamamız. Zor fikstürden çıktık daha kolay maçlarımız var. Bütün şehir kenetleneceğiz. Ondan sonra hesaplaşmamız gerekiyorsa sezon sonunda bu hesaplaşmayı yapacağız” diye belirtti.

İHA