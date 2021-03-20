Samet Aybaba: Bu kadar basit gol yememeliyiz, bize ders olsun

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Eskişehirspor'a konuk olan Adana Demirspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, hedefi olmayan takımlara karşı baskılı oynayıp, golü erken bulmaları gerektiğini belirtti.

Vasat bir oyun sergilediklerini aktaran Aybaba, "Daha önce öne geçebilseydik, rakip öne çıkacaktı ve daha çok pozisyon bulacaktık. Bu kadar basit gol yememeliyiz. Bu maç ders olsun. Önümüzde 7 maç var. Konsantrasyonumuzu yükselterek çalışacağız. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



