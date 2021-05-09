Adana Demirspor 26 yıl sonra Süper Lig 'e yükselirken Samet Aybaba'nın payı bu başarı da çok fazla oldu. Sezonun 22.haftası sonunda 38 puanla 4.sırada yer alan Adana Demirspor liderin 12 puan gerisinde kalmıştı.

Düştüğü sezon da görev yapmıştı

Aslen Adanalı olan Samet Aybaba, takımın başına geçtikten sonra 12 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik alıp yenilgisiz zirvede sezonu tamamladı. Samet Aybaba 70 puan ve averajla şampiyonluk yaşarken 1994-95 sezonunda Adana Demirspor'un Süper Lig'e veda ettiği sezonda da görev yapmıştı

Samet Aybaba geldiğinde puan durumu

Hem Samsunspor'u hem Giresunsspor'u yendi! Üçlü averajda öne geçti...

Ümraniyespor 0-0 Adana Demirspor

Adana Demirspor 2-0 Bandırmaspor

Samsunspor 0-2 Adana Demirspor

Adana Demirspor 2-0 İstanbulspor

Eskişehirspor 1-1 Adana Demirspor

Adana Demirspor 2-0 Keçiörengücü

Akhisarspor 2-3 Adana Demirspor

Altınordu 0-1 Adana Demirspor

Adana Demirspor 3-0 Giresunspor

Tuzlaspor 0-3 Adana Demirspor

Adana Demirspor 3-0 Balıkesirspor

Menemenspor 1-4 Adana Demirspor