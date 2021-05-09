Samet Aybaba Adana Demirspor'u namağlup şampiyon yaptı
Adana Demirspor 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselirken bu başarı da en büyük pay sahiplerinden biri Samet Aybaba oldu. Tecrübeli teknik adam, 12 puan farkla 4.sırada aldığı takımı yenilgisiz şampiyon yaptı
Adana Demirspor 26 yıl sonra Süper Lig 'e yükselirken Samet Aybaba'nın payı bu başarı da çok fazla oldu. Sezonun 22.haftası sonunda 38 puanla 4.sırada yer alan Adana Demirspor liderin 12 puan gerisinde kalmıştı.
Düştüğü sezon da görev yapmıştı
Aslen Adanalı olan Samet Aybaba, takımın başına geçtikten sonra 12 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik alıp yenilgisiz zirvede sezonu tamamladı. Samet Aybaba 70 puan ve averajla şampiyonluk yaşarken 1994-95 sezonunda Adana Demirspor'un Süper Lig'e veda ettiği sezonda da görev yapmıştı
Samet Aybaba geldiğinde puan durumu
Hem Samsunspor'u hem Giresunsspor'u yendi! Üçlü averajda öne geçti...
Ümraniyespor 0-0 Adana Demirspor
Adana Demirspor 2-0 Bandırmaspor
Samsunspor 0-2 Adana Demirspor
Adana Demirspor 2-0 İstanbulspor
Eskişehirspor 1-1 Adana Demirspor
Adana Demirspor 2-0 Keçiörengücü
Akhisarspor 2-3 Adana Demirspor
Altınordu 0-1 Adana Demirspor
Adana Demirspor 3-0 Giresunspor
Tuzlaspor 0-3 Adana Demirspor
Adana Demirspor 3-0 Balıkesirspor
Menemenspor 1-4 Adana Demirspor