Samet Aybaba: 2. yarıda mükemmele yakın oynadık

Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe ile oynanan lig maçının ardından açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2019, Pazartesi 22:44
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Samet Aybaba: 2. yarıda mükemmele yakın oynadık

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı lacivertliler ilk yarıda Soldado’nun harika golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde tamamlarken, yeşil beyazlılar ise son dakikalarda Aytaç Kara ile bulduğu golle skora denge getirdi. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ardından Samet Aybaba, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Aybaba'nın maç sonu açıklamaları:

"Ailemin bütün fertleri maçı beraber izlediler. En büyükleri de annem. Şimdi onlarla konuştum, 'Maçı biz çevirdik' diyorlar, çok tezahürat yaptıklarını söylediler. İkinci yarı mükemmele yakın oynadık."

"Golü keşke daha önce atsaydık. Özellikle Umut'un kafa vuruşu gol olsaydı oyun farklı yere giderdi. Forvet eksiğimiz var. Son vuruşlarda eksiklerimiz var. Öndeki oyuncularımızın skorer özellikleri yok. Transfer olur mu? Şu anda tahta kapalı, saha açık."





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