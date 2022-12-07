Adana Demirspor'un başarılı stoperi Samet Akaydın, sergilediği performansla dört büyüklerin radarına girmiş durumda. Kendisini ilk olarak 21 yaşında keşfeden sportif direktör Yakup Ateş, milli oyuncuyu FANATİK'e anlattı.

Şampiyonluk sezonunun devre arasında gelmişti

2020-21 sezonunun devre arasında Adana Demirspor, Keçiörengücü'nden Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı. 20 Ocak 2021'de yapılan açıklamada, son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilmişti.

Sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor, 1. Lig'de şampiyonluğu almayı başarırken Samet Akaydın, sadece 3 maça ilk 11'de başlamış ve toplam 6 maçta 287 dakika süre alabilmişti.

Süper Lig'de fark yarattı

1. Lig'de Adana Demirspor formasıyla şans bulmakta zorlanan Akaydın, Süper Lig'deki ilk sezonunda sergilediği performansla dikkat çekti. Özellikle Vincenzo Montella'nın gelişi ile takımda yer edinen Samet Akaydın, 2021-22 sezonunda toplam 35 maçta Adana Demirspor forması giyerken 3 de gol kaydetmişti.

Yeni sezona da çok iyi başladı

Tayyip Talha Sanuç'un da Beşiktaş 'a transferi sonrası Samet Akaydın, Adana Demirspor savunmasında sergilediği performansla dikkatleri daha da çeker hale geldi. Takımı Dünya Kupası arasına 3. sırada giren Akaydın, 13 lig maçında forma giyerken 1 de gol atmayı başardı.

Milli Takıma kadar yükseldi

Adana Demirspor'da sergilediği performansla dikkatleri çeken başarılı stoper, performansının karşılığını A Milli Takım aday kadrosuna çağrılarak aldı. Milli Takımın 2-1 kazandığı Çekya mücadelesine ilk 11'de başlayan Samet Akaydın, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Dört büyüklerin gözdesi!

Yerli oyuncu takviyesine büyük önem veren dört büyükler için transferin gözdesi Samet Akaydın oldu. Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu; Beşiktaş, Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor'un öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Yakup Ateş: Gençler için harika bir örnek

“Samet Akaydın ile yollarımız 2015 senesinde 3. Lig’de o zamanki adıyla Sancaktepe Belediyespor’da kesişti. Ben sportif direktör olarak görev yapıyordum. Samet, o zaman 21 yaşında pırıl pırıl genç bir kardeşimizdi. Sürekli çalışır, kendini geliştirmek için zaman harcardı. O yıllarda ‘ben yukarıları göreceğim’ mesajını net bir şekilde veriyordu. O zamanlar birçok üst lig ekibine tavsiye etmiştim ama alt ligler şimdiki kadar popüler olmadığı için, Samet’in Süper Lig’i görmesi biraz geç oldu. Hatta ilginç bir hikayesi var. Bir hocamızın yardımcı ekibine önerdim, maç görüntülerini istediler, yolladık. Tabii hocamız Samet’i değil de yanındaki arkadaş daha iyi demişti. O hocamızın beğendiği arkadaş daha sonra amatör lige giderken, Samet’in ise A Milli Takım’a uzanan yolculuğa başladı.”

‘Gelişime açık’

“3. Lig, 2. Lig, 1. Lig derken önce Süper Lig’e, daha sonra da A Milli formaya kavuştu. Her zaman Süper Lig’de şampiyonluğuna oynayan takımlar ve Ay-Yıldızlı forma hayali vardı. Hepsini adım adım, tırnaklarıyla kazıya kazıya gerçekleştirdi. Samet’in özgüveni çok yüksek. Oldukça istikrarlı ve karakterli bir oyuncu. Kendine iyi bakar ve ekstra çalışmayı sever. İdmandan önce ya da izin günlerinde mutlaka salona iner ve çalışmasını yapar. Oyunda kaybetmeyi sevmeyen hırslı bir kişiliği var. Özgüveninden dolayı topla oyuna çıkmayı sever. Savunma yaptığı kadar hücumda da gol arar. Oynadıkça formu daha da artar. Gelişime açık bir oyuncudur. Kolay algılar ve hemen reaksiyon gösterir.”

‘Montella’nın payı büyük’

“Ben Samet’in alt liglerdeki genç kardeşlerime örnek olacağını düşünüyorum. Hiçbir şey için geç olmadığının bir örneğidir Samet Akaydın. Yaşadığı her zorluktan güçlenerek çıktı. Vincenzo Montella da onun için büyük şans oldu. Gelişiminde, Milli Takım’a kadar yükselmesinde İtalyan hocanın payı büyük. Murat Sancak Başkan da o bölgeye transfer yapmayarak Samet’e güvendiğini gösterdi. Umarım Samet Akaydın hayal ettiği her şeyi gerçekleştirir. Ben de bir abisi olarak gurur duymaya devam ederim.”

FANATİK ÖZEL | Ömer Necati Albayrak