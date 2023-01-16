Adana Demirspor'da gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükselen Samet Akaydın, 3.7 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe 'ye transfer oldu. Geçen haftanın başında takıma katılan yıldız oyuncu, Sarı-Lacivertli kulüpteki ilk idmanına çarşamba günü çıktı. Takıma gelmesinden kısa bir süre sonra sahaya çıkan Samet, dün akşam da Gaziantep FK mücadelesinde forma giydi.

Jorge Jesus çok istemişti

Atilla Szalai'nin partneri olarak formayı sırtına geçiren Samet, uyum süreci yaşamadan çıktığı ilk maçta Kırmızı-Siyahlı ekibin oyuncularına karşı elinden geleni yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, ilk sınavı olmasına rağmen futboluyla alkış aldı. Milli oyuncu, sahada kaldığı 90 dakika içerisinde gelecek adına iyi sinyaller verdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un da takımda görmeyi çok istediği deneyimli stoperin, gelecek haftalarda da Atilla Szalai ile birlikte forma giymesi bekleniyor.









Michy Batshuayi etkisiz kaldı

Kanarya'nın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Galatasaray maçından sonra Gaziantep FK mücadelesinde de etkisiz kaldı. Belçikalı santrfor, KırmızıSiyahlılar karşısında üretkenlik problemi yaşadı. 29 yaşındaki oyuncunun, 'Gol' hasreti 2 maça çıktı. Belçikalı oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertli forma altında 19 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

8 maç sonra Arda Güler

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, uzun bir süredir formaya hasret kaldı. Son olarak Ankaragücü maçında görev yapan Arda, 8 maç sonra Sarı-Lacivertli formayı giydi. Yıldız futbolcu, oyuna girdikten sonra takıma hareket getirdi. Topla buluştuğu anlarda Kanarya'yı hareketlendirip, hücuma çıkaran Arda, teknik heyetten tam not aldı.

Herkes değişiyor Szalai değişmiyor

Kanarya'nın hocası Jorge Jesus, bu sezon neredeyse her maçta kadroyu değiştirdi. Portekizli teknik adamın, bu süreçte en güvendiği isim de şüphesiz Atilla Szalai oldu. Macar futbolcu, neredeyse her maçta savunmanın bel kemiği oldu. 24 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmezi olurken, partneri ise sürekli değiştirdi. Szalai; Gustavo, Peres ve Serdar Aziz ile forma giyerken, bu kez de Samet Akaydın ile oynadı. Yani yıldız savunmacının, bu sezon 4. kez partneri değişmiş oldu.





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