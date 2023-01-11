Süper Lig'de topladığı 35 puanla lider Galatasaray 'ın ardından 2. sırada bulunan Fenerbahçe , ara transfer döneminin ilk hamlesini savunmasına yaptı. Sarı Lacivertliler, Adana Demirspor'daki çıkışıyla adından söz ettiren ve A Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı

İsmi Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılan 28 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalarken Sarı Lacivertli ekipten ytapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın’ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın’a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Selahattin Baki: Jorge Jesus’un en çok istediği transferdi

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Samet Akaydın transferi için “Teknik Direktörümüz Jorge Jesus’un Türkiye Ligi’nden en çok istediği transferdi. Samet’i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe’ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek.” ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe için savaşmaya geldim'

İmzanın ardından Samet Akaydın’ın ilk mesajı ise “Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe” oldu.

FANATİK okuyucuları, 6 Aralık 2022'de Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağını herkesten önce öğrenmişti.

Ödenecek bonservis açıklandı

Fenerbahçe, Samet Akaydın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in tüm büyük takımları tarafından istenen milli oyuncuyu 3.7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Adana Demirspor kulübüne toplam transfer bedeli olarak net 3.7 Milyon Avro ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.