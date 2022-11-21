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Samet Akaydın: Her zaman gurur verici

İlk kez A Milli Takım’da forma giyen Samet Akaydın, oyunuyla alkış aldı. Adana Demirspor’un başarılı savunmacısı, “İlk kez bu değerli formayı giydim. Bunun için çok mutluyum. Çok çalışıp, istikrarlı şekilde burada olmak istiyorum. Ay- Yıldızlı takımın parçası olmak her zaman büyük gurur” dedi.

21 Kasım 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Samet Akaydın: Her zaman gurur verici

İlk kez A Milli Takım ’da forma giyen Samet Akaydın, oyunuyla alkış aldı. Adana Demirspor’un başarılı savunmacısı, “İlk kez bu değerli formayı giydim. Bunun için çok mutluyum. Çok çalışıp, istikrarlı şekilde burada olmak istiyorum. Ay- Yıldızlı takımın parçası olmak her zaman büyük gurur” dedi.

Genç stoperin, şans verilmesi halinde mart ayında gerçekleşecek olan eleme maçlarında da Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirmesi bekleniyor.

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