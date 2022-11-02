Samet Akaydın: 'Forvet oynamak isterdim'

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldız isimlerinden biri olan Samet Akaydın, TFF'nin Tam Saha dergisine konuştu. Ligde geçen 12 haftanın tamamında da başarı grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Akaydın, önemli açıklamalarda bulundu.

Futbola beden eğitimi öğretmeninin onu izlemesiyle başladığını söyleyen Akaydın, öğretmeninin de desteği ile Trabzon İdmanocağı'na giderek başlamış. İki-üç sene sonra Trabzonspor altyapısına transfer olan Samet sırasıyla Trabzon İdmanocağı, Boluspor, Sancaktepe Belediyespor, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiören ve şimdi Adana Demirspor'da forma giyiyor.

"Stoper oynamak forvet oynamaktan daha zor"

Uzun boyundan ötürü yaş gruplarında farkedildiğini dile getiren Samet, futbola forvet olarak başladığını ve ilk hocası Kamil Aydın'ın stoper oynatmasıyla başladığını söyledi. Hocasına da çok şey borçlu olduğunu açık yüreklilikle ifade eden Akaydın, stoper oynamanın forvet oynamaktan da daha zor olduğunu söyledi.

"İlle de Trabzonspor forması giymek istiyorum gibi bir durumum olmadı"

"İlle de Trabzonspor forması giymek istiyorum gibi bir durumum olmadı. Ben her zaman "Hayırlısı olsun derim" ifadelerini de kullanan Akaydın, Adana Demirspor' a transferinin ise Başkan Murat Sancak'ın onu çok istemesi sonucu transferinin gerçekleştiğini de belirtti.

Başkan Murat Sancak'ın "Herkesin ikinci takımı olacağız" ifadelerine de yer veren Samet, "Gerçekten öyleymiş gibi hissediyorum. Bu da tabiî ki Mario Balotelli, Belhanda gibi oyuncuların gelmesiyle gerçekleşti. Takım da gerekeni yaptığı zaman geçen seneki başarımız ortaya çıktı. Üst üste galibiyetler aldık. Lige güzel bir giriş yaptık. Oynadığımız futbol da insanların gözüne hoş geliyor. Tabiî bu da bizim farklılığımızı yansıtıyor. Başkanımız da herkes tarafından sevilen birisi. Bu da kulüp ve camia için ekstra bir katkı. Taraftarımızı söylemeye zaten gerek yok. Türkiye nasıl bir taraftara sahip olduğumuzu biliyor. Tüm bunlar da takımı bir cazibe merkezine dönüştürüyor" dedi.

Ligde çekindiği hiçbir oyuncu yok

Süper Lig'de çekindiği hiçbir oyuncunun da olmadığını söyleyen Akaydın, beğendiği forvetleri de şöyle sıraladı:Cornelius, Mario Balotelli ve Assombalonga.

"Sadece futbola odaklanıyorum"

Futboldan başka bir şeyi de düşünmediğini ifade eden Samet, "Zaten düşünmemek gerekiyor. Mesela maça mı çıkıyorsun? Sadece maçı hayal etmen, her şeyden uzaklaşman lâzım. Ben öyle yapıyorum. Maça bir gün kala her şeyle irtibatımı kesiyorum. Kimseyle konuşmuyorum, görüşmüyorum. Sadece futbola odaklanıyorum. Yeri geldiği zaman telefonumu bile kapatıyorum" ifadelerini kullandı.

Yerli-yabancı oyuncu konusu

Hep tartışma konusu olan yerli-yabancı oyuncu konusundaki tartışma hakkında da "Yerli ve yabancı ayrımı yapanlara tuhaf bakıyorum. Bence iyi olan oynuyor. Yabancı oyuncu geldi diye yerli oyuncudan daha iyi anlamına gelmiyor. Bunu aşmamız lâzım" dedi.

"Montella deyince benim direkt "Baba" diyesim geliyor"

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ile arasındaki ilişkiyi de sempatik bir dille anlatan Samet, Montella deyince benim direkt "Baba" diyesim geliyor. Açıkçası bana o kadar yakın. "Father" diye sesleniyorum, o da bana "Oğlum" diyor, şakalaşıyoruz. Onu inanılmaz seviyorum. Çünkü benim hayatıma futbol açısından farklı bir dokunuşu oldu. O geldikten sonra farklı bir Samet oldum. Olmaya da devam edeceğim. Hocam bana her zaman maça çıkmadan şöyle der; "Kendine sınır koyma, sende bu sınırları aşabilecek güç var." Ben de onun bu söylediklerini aklımdan hiç çıkarmıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçını unutamıyor

Son olarak unutamadığı maç sorusuna ise Samet, "Beşiktaş maçı tabiî… Geçtiğimiz sezon içeride oynadığımız maçta 83 ve 88'de peş peşe attığım gollerle 2-1 öne geçmiştik. Ancak attığım ikinci gol sayılmadı. Nasıl anlatayım, 1 ay boyunca uyuyamadım. İptal edilen o golün etkisinde kaldım. Rüyalarıma girdi. Spiker, "Gol olsaydı belki de torunlarına anlatacaktı" demişti ya… Gerçekten belki de torunlarıma anlatacaktım ama ben yine de anlatacağım. Çünkü hem ben hem de tüm Adana Demirspor taraftarları onu gol olarak kabul ettik. O anı hayatım boyunca asla unutmayacağım" dedi.



