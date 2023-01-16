Süper Lig 'in 19. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de Samet Akyadın, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sarı Lacivertli ilk kez Gaziantep deplasmanında giyen 28 yaşındaki stoper, "Fenerbahçe'ye şampiyon olmak için geldim" dedi ve ekledi:

'Sezon sonuna kadar savaşacağız'

"Bugün iki takım da çok iyi mücadele etti ama biz bugün çok istedik. Sahada şampiyonluğu asla bırakmayacağımızı, pes etmeyeceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe’ye ilk geldiğim günden itibaren diyorum, hislerimle hareket ederek buraya geldim. Şampiyon olmak için buraya geldim. Sezon sonuna kadar savaşacağız. Birlik olma zamanı, eleştiri zamanı değil. İnşallah sezon sonu birlik beraberlik içinde şampiyonluğu getiririz, diye düşünüyorum."

'Üstüne koyarak devam edeceğim'

"Fenerbahçe çatısı altında futbol oynamak çok farklı. Çok güzel bir duygu. Maça başlarken içimde inanılmaz heyecan vardı. Oynadıkça bunu biraz attım. Üstüne koyarak devam edeceğim ve daha çok çalışacağım. Bu formaya her zaman layık olmaya çalışacağım."





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