Süper Lig ’de zirve yarışına devam eden Adana Demirspor, transferde de güçlü adımlar atıyor. Mavi-Lacivertliler, 4 büyüklerin peşinde olduğu Samet Akaydın’ı 3.5 milyon Euro civarı bir rakama ara transferde Fenerbahçe ’ye satmaya hazırlanıyor. Yerine gelecek stoper ise İtalya’da bulundu: Mert Çetin... Lecce’de kiralık oynayan ancak Çizme ekibinde mutlu olmayan ve ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor’un ilgisine sıcak bakıyor.

Kiralık gelecek

Bonservisi Hellas Verona’da olan Mert’in ilk etapta sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. 2019’da 4,3 milyon Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği’nden Roma’ya giden Mert, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kayserispor’da görev yapmıştı.

Adana’dan çıkış yok

İstanbulspor’u 6-0’lık skorla geçen ve haftanın en flaş skorlarından birine imza atan Adana Demirspor, özellikle iç saha grafiğiyle fark yaratıyor. Mavi Şimşekler, taraftarı önünde çıktığı 7 lig maçında 5 galibiyet alırken, 2 beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Montella’nın ekibi, 16 maçta attığı 32 golle Fenerbahçe’nin(43gol) ardından ligin en skorer takımı konumunda. 30 puanı bulunan Adana Demirspor, Galatasaray , Fenerbahçe ve Başakşehir’in ardından 4.sırada yer alıyor.