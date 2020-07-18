Ekol Göz Menemenspor, devre arasında Göztepe’den 24 yaşındaki forvet oyuncusu Samed Ali Kaya’yı yarım sezonluğuna kiralamıştı. Daha önce 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig’de Menemen Belediyespor forması giyen genç oyuncu, 36 maçta attığı 25 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Samed Ali, bu performansından sonra Göztepe’ye transfer olurken, sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamamıştı. Bu sezon ilk önce Adana Demirspor’a kiralanan başarılı futbolcu, devre arasından itibaren eski takımı Menemenspor’a gitmişti.

Menemen’de kendisini buldu

Samed Ali Kaya, bu sezonun ikinci yarısında geldiği takımında bulunduğu süre içinde oynanan 15 maçın 12’sinde forma şansı buldu. Bu maçlarda toplamda 793 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, ortalama bir maçta 66 dakika yer alarak takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Oynadığı 12 maçın 7’sinde sol kanatta oynayan Samed Ali, takımdaki santrfor eksikliğinin de etkisiyle 5 maçta da santrfor bölgesinde görev yaptı. Ligin son 5 haftasında 5 gol atan başarılı futbolcu, yarım sezon formasını giydiği Menemenspor’da 6 gole imza atarak Mehmet Boztepe ile birlikte takımın en golcü oyuncusu oldu. Başarılı futbolcu, 2019-2020 sezonunu tamamlanmasıyla Menemenspor’dan ayrılarak, Göztepe’ye dönecek.

İlk sezonunda ligde kaldı

2018-2019 sezonunda mücadele ettiği TFF 2. Lig’de grubunu şampiyon olarak tamamlayan Menemenspor, tarihinde ilk defa TFF 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazanmıştı. 2008-2009 sezonundan itibaren profesyonel liglerde mücadele eden sarı-lacivertliler, 10 sezonda 1. Lig’e kadar yükselmeyi başardı. Bu sezon başında ligde neler yapabileceği merak edilen İzmir ekibi, ligin ilk yarısında bir ara 10 maçlık yenilmezlik serisi elde ederek 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Bu seriden sonra performansı düşen sarı lacivertliler ardından oynadığı 12 maçta sadece 1 galibiyet alarak ligin son sıralarında kadar geriledi. Pandemi sürecinde santrforu Ali Özgün ile yollarını ayıran Menemenspor, bir süre sonra bir diğer santrfor Hüseyin Çolak’ı kadro dışı bıraktı. Ligde oynadığı son 9 maçtan 2 galibiyet, 6 beraberlik çıkaran İzmir ekibi, ligi orta sıralarda bitirmeyi garantiledi. TFF 1. Lig’de bu sezon oynadığı son maçında Altınordu ile 1-1 berabere kalan Menemenspor’un, oynanacak diğer maçların ardından sıralaması belli olacak.

Cenk Laleci adından söz ettirdi

Menemenspor’da 2013 yılından itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan Cenk Laleci, kısa bir süre sportif direktörlük yaptıktan sonra 6. haftada Ramazan Kurşunlu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Menemenspor’da oynattığı iştahlı futbolla dikkatleri üzerine çeken 39 yaşındaki teknik adam, teknik direktör olarak ilk sezonunu tamamlamış oldu. Cenk Laleci’nin UEFA Pro Lisansının bulunmaması sebebiyle basın toplantılarına Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu çıkıyordu. Ligin son maçı olan Altınordu maçından sonra konuşan Dilaver Mutlu, ilk defa yükseldikleri TFF 1. Lig’de kalmanın kulüp adına büyük başarı olduğunu söyledi.

İHA