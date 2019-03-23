Samboda iş birliği anlaşması

Türkiye Sambo Kulüpleri Federasyonu ve Rusya Sambo Federasyonu arasında "Dostluk ve İş birliği Anlaşması" imzalandı. Sambo Dünya Kupası kapsamında Rusya’nın başkenti Moskova’da ortak milli kamplarını oluşturmayı, dostluk turnuvaları ve birçok ortak spor faaliyelerini organize etmeyi amaçlayan anlaşmaya, Türkiye Sambo Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadir Polat ve Rusya Sambo Federasyonu Başkanı Sergey Eliseev imza attı.

Polat, imzalanan anlaşmanın önemine işaret ederek, iki federasyonun iş birliğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Anlaşmanın Rusya ile spor alanında ilk ve tek iş birliği anlaşması özelliğine sahip olduğuna işaret eden Polat, "Rusya ile spor alanında iş birliğini geliştirerek, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere sosyal ve sportif anlamda olumlu katkıda bulunacağımıza inanıyorum." dedi.

Rusya Sambo Federasyonu Başkanı Eliseev de federasyonlar arasındaki ilişkilerin geliştiğine işaret ederek, "Bu anlaşma, Sambo disiplinin Türkiye’de daha aktif bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır. Türk sambocuların başarılarını ilerleyen zamanlarda göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Rus-Türk dostluk turnuvasını planlıyoruz"

Türkiye Sambo Kulüpleri Federasyonu Başkanı Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Sambo Federasyonu ile 2009’dan beri yakın iş birliği içerisinde bulunduğunu söyledi. Polat, Sambo’nun Türk kültürüne yakın bir disiplin olduğunu ve Türkiye’de çok geniş bir sporcu kitlesine sahip olduğunu belirtti.

Moskova’da 21-24 Mart 2019 tarihlerinde organize edilen sambo turnuvasına Türk sambocularının da katıldığına dikkati çeken Polat, "Bu sene içerisinde, Rus-Türk dostluk turnuvasının yapılmasını planlıyoruz. Turnuvada devletlerimizin başkanlarını bir araya getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA