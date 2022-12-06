Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren ve bu mutluluğu en son 2002'de yaşayan Brezilya, Katar 2022 Son 16 Turu'nda Güney Kore ile karşılaştı. 974 Stadı'nda oynanan maça fırtına gibi başlayan Sambacılar'da Vinicius Junior, 7. dakikada skor perdesini açtı.

13. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran Neymar, sakatlığını atlatmasının ardından sahalara golle döndü. Rüzgarı arkasına alan Tite'nin öğrencileri, 29. dakikada Richarlison'la 3. golü buldu. Art arda yediği gollerle oyundan düşen ve savunmada büyük boşluklar veren Kore darmadağın olurken Güney Amerike temsilcisi yüksek tempoda oynamaya devam etti. 36. dakikada sahneye çıkan Lucas Paqueta, attığı golle ilk yarının skorunu belirledi. 4-0

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan Brezilya, Kore kalesini yoklasa da golü bulamadı, 76. dakikada Seung-Ho Baek sonucu belirledi. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği maçı 4-1 kazanan Brezilya, 9 Aralık Cuma günü TSİ 18.00'de Eğitim Şehri Stadı'nda Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

G Grubu'nda Brezilya, son maçında Kamerun'a yenilmesine rağmen averajla liderliği ikinci İsviçre'ye kaptırmamıştı. Kupanın favorilerinden olan Sambacılar, Kore karşısında adeta güç gösterisi yaparak rakiplerine gözdağı verdi.

Eski Fenerbahçeli Kim Min jae'li Kore, H Grubu'nda Uruguay ve Gana'nın önünde, lider Portekiz'in arkasında ikinci tura son maçta çıkmıştı. Uzak Doğu temsilcisi, en son 2016'da gruptan çıkmış, bu kupadaki en büyük başarısını, 2002'de yarı final oynayarak yaşamıştı. Portekiz galibiyetiyle Son 16 bileti alan Kore, Brezilya mağlubiyetiyle Dünya Kupası'na veda etti.

Maçtan dakikalar:

GOL | 7' Hızlı gelişen Brezilya atağında kontrol ettiği topla ceza sahasına giren Raphinha, sağ çizgiden ortasını yaptı. Yerden gelen topu soğukkanlı bir şekilde kontrol eden Vinicius'un uzak köşeye yolladığı top ağlarla buluştu. 1-0

11' Güney Kore'de Woo-young Jung, ceza sahasında yaptığı zamanlama hatası sonrası Richarlison'u düşürdü, maçın hakemi Clement Turpin penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 13' Sakatlığını atlatmasının ardından formasına kavuşan Neymar, topun başına geçti. Brezilyalı süperstar, düzgün bir vuruşla Seung-Gyu'yu ters ayakta bıraktı ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

17' Brezilya kalecisi Alisson, Hee-chan Hwang'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta topu son anda çelmeyi başardı.

GOL | 29' Kafasıyla topu sektirmesinin ardından kontrolü sağlayan Richarlison, Marquinhos'a pasını aktardı. Casemiro, Marquinhos'un yerden çevirdiği topu tekte harika bir şekilde Richarlison'un önünde bıraktı. Yıldız hücumcu, ceza sahasında yerden sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

32' Militao'dan sıyrılan ve ceza sahasının solundan içeri hareketlenen Hee-chan Hwang'ın şutunda top Alisson'dan oyun alanına döndü.

GOL | 36' Güney Kore savunmasını ve orta sahasının oyundan düştüğü anda hızlı bir şekilde çıkan Brezilya'da topla buluşan Neymar, sol kanattan koşu yapan Vinicius'a pasını aktardı. Vinicius'un arka direğe yaptı ortada Paqueta'nın gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

45+2' Vinicius'un sol kanattan çevirdiği topu Raphinha ceza sahasında kaleye göndermek istedi ancak yıldız isim meşin yuvarlağa dokunamadı.

45+4' Brezilya, 5. gole çok yaklaştı. Bulduğu geniş sonrası sağ kanattan ceza sahasına giren Richarlison'un kaleye yakın mesafeden attığı şutta kaleci Seung-Gyu topu ayaklarıyla çeldi.

İlk 45 dakika Brezilya'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

68' Güney Kore gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelen ortada Brezilya savunmasından seken top Hee-chan Hwang'un önünde kaldı. Alisson, sağ çaprazdan Hwang'un sert şutunda topu son anda çeldi. Dönen topu Son kaleye göndermek istedi, araya Marquinhos girdi.

GOL | 76' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kang-in Lee, ceza sahasına ortasını yaptı. Brezilya savunmasından seken topu kontrol eden Seung-Ho Baek, sert şutuyla Alisson'u avladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Güney Kore’yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.