Dünya Kupası'nda çeyrek finalleri heyecanı, Hırvatistan ile Brezilya arasında nefes kesen kapışma ile başladı. Son 16'da Luka Modric'li Hırvatlar, Japonya'yı 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 3-1, Brezilya da Güney Kore'yi 4-1 yenerek çeyrek finel bileti almıştı. Eğitim Şehri Stadı'nda oynanan ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği maç büyük heyecana sahne oldu. 90 dakikası 0-0 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarında iki gol çıktı.

Brezilya, 105+1. dakikada Neymar'ın attığı golle öne geçti. Milli Takım 'da 77. golünü atan Neymar, Brezilya Milli Takımı formasıyla en çok gol atan efsane isim Pele'nin rekorunu egale etti.

Neymar, Pele'ye ait olan Brezilya Milli Takımı ile en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti. (77 gol)

Maçı bırakmayan Hırvatistan, 117. dakikada Bruno Petkovic'in attığı golle eşitliği yakaladı. 120 dakika 1-1 tamamlanırken kazananı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda yıldızlar topluluğu rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Avrupa temsilcisi, yarı finale yükselmeyi başardı. Hırvatlar'ın yarı finaldeki rakibi, Hollanda-Arjantin maçının kazananı olacak.

Hırvatistan, penaltılarda 4'te yaptı. Topun başına gelen Vlasic, Sosa, Modric ve Orsic meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. Brezilya'da ise Casemiro ve Pedro ağları sarsarken Rodrygo, Dominik Livakovic'i Marquinhos ise direği geçemedi.

Son 4 Dünya Kupası'nın 3'üne son 8'de nokta koyan Brezilya, sırasıyla Avrupa'dan Fransa (2006), Hollanda (2010) ve Belçika'ya (2018) elenmişti. Sambacılar, Katar 2022'de de kötü gidişata son veremedi, son 8'de Dünya Kupası defterini kapattı.

Brezilya ile Hırvatistan, 2006 ve 2014'te aynı grupta yer alırken ve iki maçı da Güney Amerika ekibi kazanmıştı. Üçüncü randevuda gülen taraf Hırvatistan oldu. 5 kez dünyanın en iyisi olan ve son zaferini 2002'de yaşayan Sambacılar, son 19 sınavındaki tek mağlubiyetini Kamerun karşısında Katar'da almıştı. Tite'nin öğrencileri, 2. mağlubiyetini alarak Katar macerasına son verdi. Hırvatistan'ın yenilmezlik serisi ise 11 maça yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Sol çaprazda kontrol ettiği top sonrası kaleye yönelen Vinicius'un sert şutunda top Livakovic'te kaldı.

13' Boş alanı iyi değerlendiren Juranovic, sürdüğü topu boş durumdaki Pasalic'e aktardı. Pasalic'in ceza sahasına yaptığı ortaya hareketlenen Perisic'in dokunduğu top auta çıktı.

20' Sol kulvarı etkili kullanan Vinicius, Richarlison'la yaptığı duvar pası sonrası kaleye yakın mesafeden şutunu attı, Gvardiol'dan seken top sonrası Brezilya atağı devam etti. Neymar'ın şutunda kaleci Livakovic, rahat bir şekilde topun kontrolünü sağladı.

İlk 45 dakikada eşitlik bozulmadı.

54' Richarlison harika döndü, rakibinden şık sıyrıldı, derin topu yolladı, Neymar ceza alanı sol çaprazından vurdu ancak kaleci Livakovic'i geçemedi.

66' Neymar'ın sol kanattan içeri çevirdiği topa koşu yapan Paqueta, Hırvatistan savunmasının hatasıyla kaleye çok yakın mesafede topla buluştu. Yıldız oyuncunun vuruşunda kalesinde devleşen Livakovic, topun son anda kurtardı.

85' Hırvatistan kalesine yüklenen Brezilya, tehlikeli geldi. Oluşan karambol sonrası ceza sahasında Militao'nun şutunda top auta çıktı.

90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

98' Rodrygo'nun sol kanattan yaptığı ortada top kaleye yöneldi, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

103' Brezilya savunmasından muhteşem bir çalımla sıyrılan Petkovic, boş durumdaki Brozovic'e pasını aktardı. Yıldız orta sahanın gelişine yaptığı vuruşta farklı şekilde üstten auta çıktı.

GOL | 105+1' Rodrygo ve Paqueta ile yaptığı duvar pasları sonrası ceza sahasına giren Neymar, Modric'ten önce kaptığı topla Livakovic'i geçti, sağ çaprazdan attığı şutla ağları sarstı. Brezilya ile 77. kez gol sevinci yaşayan Neymar, Pele'ye ait olan milli forma ile en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

GOL | 117' Hırvatistan eşitliği yakaladı. Orsic'in sol kanattan çevirdiği topa ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Petkovic'in şutunda Marquinhos'tan seken top ağlarla buluştu.

120+1' Brezilya'nın kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada top Casemiro'nun önünde kaldı. Tecrübeli orta sahanın yakın mesafeden attığı şutta Livakovic gole izin vermedi.

Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan, penaltılar sonucu Brezilya'yı 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.