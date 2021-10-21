UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşan Fenerbahçe , henüz 2. dakikada 1-0 geriye düştü.

Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mbawana Samatta, performansı beğenilmeyince bu sezon başında Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Antwerp'in Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında attığı golün sahibi Samatta oldu.

Antwerp'te Samatta'nın dışında Fenerbahçe'den bonservisiyle giden Frey de forma giyiyor.