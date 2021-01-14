Samatta: Kendimi gerçekten iyi hissediyorum

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği golcü oyuncu Mbwana Samatta, uzun bir sakatlık döneminden sonra Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Samatta, attığı golle turu getirirken maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Samatta, "Fenerbahçe Kulübü gibi bir kulüpte oynuyorsanız forma rekabeti gayet doğal. Herkes oynamayı istiyor. Bu da güzel bir şey"

"Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra çıkmış olduğum ilk 11'deki ilk maçımdı. Golü de bulduğum için çok mutluyum. Kendimi kötü hissetmiyorum. Kötü durumda değilim sadece biraz yorgunluğum var" ifadelerini kullandı