Fenerbahçe'de forvet operasyonu tüm hızıyla sürüyor...Sarı-Lacivertliler'in listesinin en üst sırasında yer alan Mbwana Samatta, Kanarya ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Tanzanyalı oyuncu için Aston Villa'yla da satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden görüşmeler olumlu devam ediyor.

Hedef; Galatasaray derbisi

Yıldız oyuncu önceki gün İngiltere Premier Lig'de oynanan Sheffield United maçının kadrosunda yer almadı. Yapılan transfer görüşmeleri nedeniyle kadroya alınmayan 27 yaşındaki oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları da Samatta'yı pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeyi hedefliyor.

6 isim de masada

Ali Koç ve ekibi, teknik direktör Erol Bulut'un raporları sonrasında bir santrfor daha takıma katmak istiyor. Bu doğrultuda yoğun mesai harcayan Sarı-Lacivertli yönetim, Porto'dan Ze Luis, Valencia'dan Kevin Gameiro, Frankfurt'tan Bas Dost, Udinese'den Stefano Okaka ve Watford'lu Troy Deeney için de masada. Alanya'da geçen sezon attığı 22 golle dikkat çeken ve şu anda bonservisi elinde olan Papiss Cisse de her türlü olumsuzluğa karşı hazırda bekletiliyor.

Yusuf Dursun