Samaris: Türkiye bizden daha iyiydi

A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Yunanistan ile Antalya’da karşı karşıya geldi. 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa ve İzlanda ile iki kritik maça çıkacak Türkiye Yunanistan'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek moral depoladı.

Mücadelenin ardından Tecrübeli Yunan futbolcu Samaris, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yunan futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Türkiye bizden daha iyiydi. Bugün hatalar yapsak da bazı fırsatlar bulduk. Bu maçtan dersler çıkarıp İtalya karşısında daha iyi oynamak istiyoruz."

"Türk oyuncular bugün iştahlıydılar. Türkiye forması giymek istediklerini, futbol oynamak istediklerini gösterdiler. İlerideki maçlar için bu durumun Türkiye adına olumlu olacağını düşünüyorum."