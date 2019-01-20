Samandıra’da yüzler gülüyor

Fenerbahçe, Ümraniye maçını geride bırakıp, lige döndü. Süper ligin ilk yarısını 17. sırada bitiren Sarı-Lacivertli ekip, düşme hattındaki takımların puan kaybetmesi ile birlikte Bursaspor maçına dört elle sarıldı.

Teknik direktör Ersun Yanal, takımın üzerindeki olumsuz havayı dağıtmak adına, neşeli bir idman gerçekleştirdi. Bunun sonucunda da futbolcuların keyfi yerine gelirken, yüzler de gülüyordu. Futbolcularına önce ayak tenisi oynatan tecrübeli çalıştıcı, ağır tempodan uzaklaştırmak adına 5’e 2’ler yaptırdı. 1.5 saat boyunca stresten uzaklaşan Sarı- Lacivertliler, daha sonra taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü noktaladı.