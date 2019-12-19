Fenerbahçe pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için adeta olağanüstü hal ilan etmiş durumda. Başkan Ali Koç dahil olmak üzere yöneticiler futbolcuları yalnız bırakmazken Ersun Yanal sürekli motive edici konuşmalar yapıyor.

YANAL KENDİNİ KAMPA ALDI

Kaptan Emre ve yardımcı hoca Volkan Demirel de Yanal'a yardımcı oluyor. Derbinin takımdaki geleceğini ilgilendirdiği bilen Yanal da kendini kampa almış durumda.

KESENİN AĞZI AÇILACAK...

Yönetimin resmi olarak açıklanmasa da derbi galibiyeti için kesenin ağzını açacağı ve prim vereceği de gelen haberler arasında. Tesiste kimse derbi dışında konuşmuyor.

ŞOK BASKI İLE BAŞLANACAK

Ersun Yanal'ın derbide taraftarı da arkasına alarak takımına çok baskılı bir başlangıç yaptıracağı, oyunu domine etmek üzerine plan hazırladığı ifade ediliyor.

YANAL KARİYERİNİN MAÇINA ÇIKIYOR

Yanal, Beşiktaş derbisini kazanarak, hakkındaki 'gönderilecek' iddialarına son vermek istiyor.

Kaynak: Takvim