Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler’in dün yaptığı antrenmanda Victor Moses rüzgarı esti.

Nijeryalı yıldız, adeta gol şov yaptı. İdmanda 2 grup halinde 5’e 2 top kapma oyunu oynandı, pas çalışması yapıldı. Ardından yan top ve şut çalışması ile hücum ve defans organizasyonları gerçekleştirildi.

Moses, bu çalışmalarda müthiş bir performans gösterdi. Tecrübeli oyuncu, attığı birbirinden güzel gollerle takım arkadaşlarını ve teknik ekibi kendine hayran bıraktı. Moses, bol bol tebrik aldı. Milli ara öncesinde formunda düşüş yaşayan yıldız futbolcu, arayı en iyi şekilde değerlendirdiğini gösterdi.

Ersun Yanal’ın, pazar günkü Ankaragücü mücadelesinde Moses’ı ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor.