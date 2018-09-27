Fenerbahçe’de artık tüm gözler pazar günkü Çaykur Rizespor mücadelesinde... Sarı-Lacivertli takım, 1 günlük izin sonrası çalışmalara start verdi. Samandıra’da yoğun yağmur altındaki antrenman kıran kırana geçti. Futbolcuların hırslı görüntüsü teknik direktör Phillip Cocu’yu mutlu ederken, Hollandalı hoca sık sık öğrencilerine uyarılarda bulundu. Kafasındaki taktik anlayışı tam anlamıyla takıma ezberletmeye çalışan Cocu, Rizespor karşılaşmasında patlama bekliyor. Fenerbahçe’de hedef, Konyaspor deplasmanının ardından bir dış saha mücadelesinden daha galibiyetle ayrılmak. Cocu, Rizespor maçının kadrosuna ise hafta sonuna doğru karar verecek. Beşiktaş karşısında sahaya sürülen 11’de bir iki değişiklik yapılması bekleniyor.

Jailson bereyi taktı

Fenerbahçe’ye transfer olarak ilk kez Brezilya dışına çıkan Jailson, İstanbul’da birden değişen hava durumuna alışmaya çalışıyor. Sıcaklıkların 10 derece birden düşmesinin ardından 23 yaşındaki Sambacı, dünkü antrenmana bereyle çıktı.