Caner Erkin Göztepe maçında oyundan çıkarken kulübeye doğru sinirli bir şekilde el kol hareketleri yapmıştı. Bu olay sonrası tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Geçen hafta başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve Caner bir araya geldi. Yıldız futbolcu, hatasını kabul etti ve hocasından özür diledi. Ancak başarılı oyuncuyla ilgili kararın verileceği toplantı bugün gerçekleştirilecek.

Söz verecek

Samandıra’daki zirvede bu kez teknik direktör Erol Bulut da yer alacak. Emre Belözoğlu’nun devreye girmesiyle aşılan krizde bugün kararın çıkması bekleniyor. Caner Erkin’in, bugünkü görüşmede hocasından doğrudan özür dileyeceği ve bundan sonra çok daha dikkatli davranacağının sözünü vereceği öğrenildi. Bulut’un da bu özrü kabul ederek öğrencisini yeniden takıma döndürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Caner’in bugün idmanda olması muhtemel.

Gençlerbirliği maçında kadroda

Yıldız futbolcunun durumuyla ilgili olarak bu zirvenin ardından kulübün, affedildiğine dair resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Caner’in Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alması muhtemel ancak ilk 11’de olup olmayacağı hafta boyunca yapılacak idmanların ardından netlik kazanacak.





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