Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü saat 19:00'da Beşiktaş'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00’de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Dar alanda gerçekleştirilen çift maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 21 Aralık Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girecek.

Öte yandan tesislere gelen taraftarlar, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde futbolculara destek olurken, kaptan Emre Belözoğlu'na çiçek verdi.







