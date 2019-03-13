Sam Bennett: Benim için son fırsattı

Nice - Paris Turu'nun 3. etabını zaferle kapatan Sam Bennett, turdaki son sprint finişi fırsatını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

13 Mart 2019, Çarşamba 11:24 Son Güncelleme:
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Sam Bennett: Benim için son fırsattı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

77. Paris - Nice Turu'na iyi bir başlangıç yapamamasına karşın, dün koşulan 3. etabı zaferle noktalayan Sam Bennett, yarış sonrası görüşlerini paylaştı.

Takım olarak çok iyi bir iş çıkardıklarını belirten İrlandalı sprinter "Sıcak bir iklimden(UEA Tour) soğuk havaya gelinmesi nedeniyle son iki gündür bacaklarım hiç de iyi durumda değildi. Aslında kuvvetli olduklarını biliyordum. Bugün ise kendimi çok daha iyi hissediyordum. Benim açımdan bu etap son sprint fırsatımdı. Takım arkadaşlarım son kilometrelerde ne yaptıklarını bilerek harika bir iş çıkardılar. Ortaya çok iyi bir takım performansı koyduk. Geçen yıl hasta olduğum için yarıştam çekilmek zorunda kalmamın ardından, böyle bir dönüş yapmak beni çok mutlu etti. Burada güçlü bir rekabet var, en iyilerle rekabete gireceğimizi biliyordum ve yaptımız işle gurur duyuyorum."

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