Geçen yıl Tur’da 3 etap galibiyeti kazanan 28 yaşındaki sprinter, takımı Bora-Hansgrohe’nin kendisini İtalya ve Fransa turlarına götürmeme kararı almasının ardından yarış takvimini güncelledi.

İlk kez 2017 yılında Türkiye Turu’nda yarışan Bennett, o yıl 4 etap kazanmış ve beşte beş yapmaya hazırlandığı İstanbul – İstanbul etabında ise finişe giderken yaptığı kaza sonucu amacına ulaşamamıştı.

Bu yıl takım arkadaşları Erik Baska, Felix Grobschartner ve Christhoph Pfingsten ile yarışacak olan Bennett’ın rakipleri arasında şu an BAE Turu’nda da birlikte yarıştığı Lotto-Soudal’lı Caleb Ewan da bulunuyor.

BAE Turu’nu geçirdiği kaza sonucu 4. Etapta bırakmak zorunda kalan 19 yaşındaki genç yıldız Remco Evenepoel’in de yarışacağı Türkiye Turu’nda bu yıl, Deceuninck-Quick Step’in güçlü sprinterlerinden Jose Alvaro Hodeg de yer alıyor. Geçen yıl Tur’da ilk kez yarışan 22 yaşındaki Hodeg, Selçuk – Manisa etabını galibiyetle tamamlamıştı.

(Cyclist Türkiye)