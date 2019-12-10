Salzburg Liverpool maçı canlı izle canlı yayın

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda Salzburg ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Kupanın son sahibi Liverpool, bu akşam Salzburg’a deplasmanda kaybeder, Napoli de evinde Genk’e yenilmezse Ada temsilcisi bir üst tura kalamayarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Peki, Salzburg - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.

10 Aralık 2019, Salı 20:49 Son Güncelleme:
- A +
Salzburg Liverpool maçı canlı izle canlı yayın

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde bu gece 4 grupta birbirinden çekişmeli maçlar oynanıyor. F Grubu’nda liderliği garantileyen Barcelona dışındaki gruplarda ilk ve ikinci sıradan kimlerin son 16’ya kalacağı netleşecek. Elbette tüm gözler, E Grubu’nda. 10 puanlı Liverpool, ilk maçta sahasında 4-3 mağlup etttiği bu sezonun flaş ekibi 7 puanlı üçüncü Salzburg’un Avusturya’da konuğu. Kupanın son şampiyonu İngiliz temsilcisi, yine kazanırsa gruptan lider çıkacak, berabere kalırsa diğer maç Napoli- Genk’in sonucuna göre ya yine zirveden ya da ikinci olarak bir üst tura adını yazdıracak.

SALZBURG LİVEPOOL MAÇINDA MÜTHİŞ ORANLAR MUTLAKA OYNA

SALZBURG LİVERPOOL MAÇINI CANLI İZLE

Mücadele başladı

NOT: Sayfa sürekli güncellenmektedir

Maçın 11'leri

Salzburg: Stankovic, Onguene, Hwang, Szoboslai, Junuzovic, Ulmer, Minamino, Wöber, Kristensen, Mwepu, Haaland

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino.

Salzburg - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Red Bull Arena (Salzburg)'da saat 20:55'de başlayaN mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

GRUBUN DİĞER MAÇI NAPOLİ-GENK MAÇINI YAKINDAN TAKİP ET

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...