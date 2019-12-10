Salzburg Liverpool maçı canlı izle canlı yayın

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde bu gece 4 grupta birbirinden çekişmeli maçlar oynanıyor. F Grubu’nda liderliği garantileyen Barcelona dışındaki gruplarda ilk ve ikinci sıradan kimlerin son 16’ya kalacağı netleşecek. Elbette tüm gözler, E Grubu’nda. 10 puanlı Liverpool, ilk maçta sahasında 4-3 mağlup etttiği bu sezonun flaş ekibi 7 puanlı üçüncü Salzburg’un Avusturya’da konuğu. Kupanın son şampiyonu İngiliz temsilcisi, yine kazanırsa gruptan lider çıkacak, berabere kalırsa diğer maç Napoli- Genk’in sonucuna göre ya yine zirveden ya da ikinci olarak bir üst tura adını yazdıracak.

Mücadele başladı

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Maçın 11'leri

Salzburg: Stankovic, Onguene, Hwang, Szoboslai, Junuzovic, Ulmer, Minamino, Wöber, Kristensen, Mwepu, Haaland

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino.

Salzburg - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Red Bull Arena (Salzburg)'da saat 20:55'de başlayaN mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...