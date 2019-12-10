Salzburg Liverpool maçı canlı izle canlı yayın
Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda Salzburg ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Kupanın son sahibi Liverpool, bu akşam Salzburg’a deplasmanda kaybeder, Napoli de evinde Genk’e yenilmezse Ada temsilcisi bir üst tura kalamayarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Peki, Salzburg - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.
Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde bu gece 4 grupta birbirinden çekişmeli maçlar oynanıyor. F Grubu’nda liderliği garantileyen Barcelona dışındaki gruplarda ilk ve ikinci sıradan kimlerin son 16’ya kalacağı netleşecek. Elbette tüm gözler, E Grubu’nda. 10 puanlı Liverpool, ilk maçta sahasında 4-3 mağlup etttiği bu sezonun flaş ekibi 7 puanlı üçüncü Salzburg’un Avusturya’da konuğu. Kupanın son şampiyonu İngiliz temsilcisi, yine kazanırsa gruptan lider çıkacak, berabere kalırsa diğer maç Napoli- Genk’in sonucuna göre ya yine zirveden ya da ikinci olarak bir üst tura adını yazdıracak.
SALZBURG LİVEPOOL MAÇINDA MÜTHİŞ ORANLAR MUTLAKA OYNA
SALZBURG LİVERPOOL MAÇINI CANLI İZLE
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Maçın 11'leri
Salzburg: Stankovic, Onguene, Hwang, Szoboslai, Junuzovic, Ulmer, Minamino, Wöber, Kristensen, Mwepu, Haaland
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino.
Salzburg - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Red Bull Arena (Salzburg)'da saat 20:55'de başlayaN mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...