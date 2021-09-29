Salzburg-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Salzburg'a konuk olacak. İki takımın da karşılaşma öncesi 1 puanı bulunuyor. Salzburg-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve Halil Umut Meler'in yöneteceği 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Salzburg'a konuk olacak. İlk hafta Salzburg, Sevilla ile 1-1, Lille ise Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldı. 1 puanı bulunan iki takım da ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak, 90 dakikayı Halil Umut Meler yönetecek.
Salzburg-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg-Lille maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Salzburg-Lille muhtemel 11'ler:
Salzburg: Köhn, Kristensen, Onguene, Bernardo, Ulmer, Camara, Sucic, Seiwald, Aaronson, Okafor, Adeyemi
Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Gudmundsson, Onana, Andre, Ikone, Weah, David, Burak Yılamz