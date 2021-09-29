Salzburg-Lille maçı (CANLI)

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Salzburg'a konuk oluyor. İlk hafta Salzburg, Sevilla ile 1-1, Lille ise Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldı. 1 puanı bulunan iki takım da ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken, 90 dakikayı Halil Umut Meler yönetiyor.

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Salzburg-Lille maçı hangi kanalda?

Red Bull Arena'da oynanan Salzburg-Lille maçını Halil Umut Meler yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve Exxen'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Salzburg-Lille ilk 11'ler:

Salzburg: Köhn; Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer, Sucic, Camara, Seiwald, Aaronson, Okafor, Adeyemi

Lille: Grbic, Djalo, Fonte, Botman, Gudmundsson, Weah, Andre, Xeka, Angel Gomes, David, Burak Yılmaz