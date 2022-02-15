Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Salzburg ile Bayern Münih, avantaj için kozlarını paylaşacak. G Grubu'nu Lille'in ardından 2. sırada tamamlayan ve Son 16 bileti alan Salzburg, dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Bayern ise evine avantajla dönmekten başka bir şey düşünmüyor.

Ev sahibinde Vallci, Sesko, Keita, Bernardo, Diambou, Okoh ve Diakite, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta olmayacak isimler. Konuk takımın eksikleri ise Neuer, Goretzka, Davies ile Musiala.

FANATİK PREMİUM KAZANDIRAN ORANLARI BELİRLEDİ! O FIRSATLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg - Bayern Münih maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Bu gece TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Salzburg - Bayern Münih muhtemel 11'ler:

Salzburg: Köhn, Nissen, Onguene, Solet, Ulmer, Camara, Susic, Seiwald, Aaronson, Okafor, Adeyemi

Bayern Münih: Ulreich, Pavard, Süle, Hernandez, Kimmich, Tolisso, Gnabry, Müller, Sane, Coman, Lewandowski







