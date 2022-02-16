Salzburg - Bayern Münih maçı (CANLI)

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Salzburg ile Bayern Münih, avantaj için kozlarını paylaşıyor. G Grubu'nu Lille'in ardından 2. sırada tamamlayan ve Son 16 bileti alan Salzburg, dev rakibi karşısında sürpriz peşinde. Bayern ise evine avantajla dönmekten başka bir şey düşünmüyor.

Ev sahibinde Vallci, Sesko, Keita, Bernardo, Diambou, Okoh ve Diakite, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta yer almıyor. Konuk takımın eksikleri ise Neuer, Goretzka, Davies ile Musiala.

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Maçtan dakikalar

⏱ 3'| Bayern Münih'ten Niklas Süle'nin hatasında topla buluşan Adeyemi, sol taraftan ceza sahasına doğru girdi ve ortasını yaptı. Lucas Hernandez araya girerek pozisyonu engelledi.

⏱ 8'| Salzburg'da Aaronson'un top kaybında Okafor ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde buldu. Okafor'un şutunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.

⏱ 11'| Bayern Münih'te Gnabry sağ kanattan ceza sahasına doğru yöneldi ve uzak köşeye şutunu gönderdi. Kaleci gole topu kurtarmayı başardı.

⏱ 19'| Bayern Münih'te Coman, sol kanattan ceza sahası içerisine doğru topu gönderdi. Kaleci Köhn, Gnabry'den önce araya girerek topu uzaklaştırdı.

GOL| 21. dakikada Salzburg, Adamu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Aaronson, ceza sahası sol çaprazında bulunan Adamu'ya pasını aktardı. Oyuna Okafor'un sakatlığının ardından dahil olan Adamu, şutunda ağları buldu.

⏱ 25'| Aaronson ceza sahasında topla buluştu. Aaronson, Bayern Münih savunmasının arasından şutunu gönderdi, kaleci Ulreich topu kurtardı.

⏱ 30'| Gnabry'nin pasında topla buluşan Sane, uzak direğe doğru şutunu gönderdi. Top az farkla auta çıktı.

⏱ 39'| Thomas Müller, dip çizgide topu kontrol etti. Sane'ye gönderdiği topta Salzburg savunması pozisyona izin vermedi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı Salzburg'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

⏱ 48'| Salzburg orta saha yakınlarından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Seiwald'ın içeriye doğru gönderdiği topta Bayern savunması kafayla uzaklaştırdı.

⏱ 52'| Süle'nin uzun pasında topla buluşan Coman, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Coman'ın şutunda savunma araya girdi ve topu kornere gönderdi.

Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Red Bull Arena'da oynanan Salzburg - Bayern Münih maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. Bu gece TSİ 23.00'te başlayan ve Exxen'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Salzburg - Bayern Münih 11'ler:

Salzburg: Köhn, Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer, Capaldo, Camara, Siewald, Aaronson, Adeyemi, Okafor

Bayern Münih: Ulriech, Süle, Hernandez, Pavard, Kimmich, Tolisso, Sane, Coman, Gnabry, Müller, Lewandowski



