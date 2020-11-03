Şampiyonlar Ligi'nde heyeca 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. A Grubu'nda ilk iki maçını kazanan ve 6 puanla lider olan Bayern Munih deplasmanda Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Bayern 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürmek istiyor. Salzburg ise zorlu rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Salzburg - Bayern Munih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Red Bull Arena (Salzburg)'da bu akşam saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Salzburg - Bayern Munih muhtemel 11'ler...

Salzburg: Stankovic, Kristensen, Ramalho, Onguene, Ulmer, Junuzovic, Camara, Mwepu, Berisha, Szoboszlai, Koita

Bayern Munih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez, Tolisso, Kimmich, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

Ev sahibi takımda Bernede, Diarra ve Diakite sakatlıkları nedeniyle oynamaycak. Wöber ve Daka'nın durumları ise belirsiz.

Bayern Munih de ise Alphonso Davies, Nianzou, Goretzka ile Covid 19 testi pozitif çıkan Süle forma giyemeyecek.