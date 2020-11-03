(Salzburg - Bayern Münih) Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ne nasıl başladı? 4-0'lık galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Salzburg, Bayern Münih'le karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 23.00'de başlayacak Salzburg- Bayern Münih mücadelesi öncesi Münih'in Şampiyonlar Ligi'ne nasıl başladığı hatırlayalım...

03 Kasım 2020, Salı 14:48 Son Güncelleme:
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(Salzburg - Bayern Münih) Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ne nasıl başladı? 4-0'lık galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Bayern Münih ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi mücadeleyi 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. ve 72. dakikalarda Kingley Coman, 41'de Goretzka, 66. dakikada Tolisso kaydetti. Salzburg maçı öncesi Münih'in Atletico Madrid zaferine göz atalım...

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