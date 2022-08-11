Yeni sezon başlamadan önce transferde Altay Bayındır'a yedek bir kaleci arayışında olan Fenerbahçe 'de gündeme gelen isimlerden biri de 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Salvatore Sirigu'ydu. Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Berke Özer'in ardından Sarı Lacivertliler, Altay Bayındır'a iyi bir yedek arayışı içerisindeydi.

Transfer gündeminde de oldukça fazla isim vardı. Özellikle yabancı sınırından dolayı yerli bir kaleci arayşında olan Fenerbahçe'de Gökhan Akkan, Tarık Çetin ve İrfan Can Eğribayat isimleri ön plana çıkmıştı. Yabancı olarak ise istikrar abidesi olan Salvatore Sirigu ismi çok duyulmaya başlanmıştı.

Boşta olması nedeniyle cazip gelen Sirigu transferinin bitmesine ramak kala Fenerbahçe transferde rotayı yerliye çevirmeye karar verdi ve Göztepe 'den İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.

Bunun üzerine tecrübeli kaleci için harekete geçen takım Napoli oldu ve Serie A temsilcisi transferi resmen duyurdu.







