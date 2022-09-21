Kim Min Jae, Fenerbahçe ’de geçirdiği bir sezonun ardından Napoli’ye transfer oldu ve orada da kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Ünlü İtalyan futbol adamı Salvatore Bagni, Güney Koreli stoperle ilgili Corriere dello Sport’a konuştu.

Bagni, “3 yıl önce bilgi aldığım bir arkadaşım sayesinde Kim’i İngiliz kulüplerine önerdim. Kimse ilgilenmedi. Ardından Jeonbuk’tan Çin’e gitti. Ertesi yıl sadece 3 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer oldu. İngilizler, Kim’in potansiyelini anlamadı. Napoli Sportif Direktörü Giuntoli’yi tebrik ediyorum” dedi.







