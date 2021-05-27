Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nda Kübalı oyuncu Salvador Hidalgo Oliva’nın sözleşmesi uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2019’dan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen 35 yaşındaki smaçör ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı ve şu ifadeler kullanıldı:

''Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın formasını 2019 yılından bu yana başarıyla terleten ve elde edilen başarılarda önemli rol oynayan Kübalı smaçörümüz Salvador Hidalgo Oliva 1 yıl daha bizimle. 2021-2022 sezonunda takımımızın formasını giyecek olan Hidalgo’ya başarılar diliyoruz.''