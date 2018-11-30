Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen'i 75-71 mağlup eden Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Salva Maldonado, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Darüşşafaka Tekfen’in ilk yarı iyi oynadığını aktararak, "İlk deplasman galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyum. İkinci yarı daha iyi oynadık. Rakibimiz üçüncü çeyrekte çok sayıda top kaybı yaptı. Son çeyrekte ise oyunun kontrolü bizdeydi. Böyle olunca da maçı kazandık." ifadelerini kullandı.