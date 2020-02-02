Salon hokeyinde şampiyon Gaziantep

ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakalarında Gaziantep Polisgücü takımı şampiyon oldu.

Alanya'nın ev sahipliğinde, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından yapılan Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları, Atatürk Spor Salonu'nda sona erdi. Müsabakalarda; Nizip Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Gaziantep Polisgücü, Osmaniye Hokey, Malatya Hokey, Kahramanmaraş Hokey, Nizip GSK, Bolu Belediye, Gaziantep Doruk, Amasya Belediyesi takımları mücadele etti.

Turnuvanın birincisi Gaziantep Polisgücü, ikincisi Nizip GSK ve üçüncüsü Amasya Belediyesi oldu. Turnuvada Nizip GSK takımından Necip Çilkız en iyi kaleci seçilirken; Müslüm Elagöz gol kralı ve en iyi oyuncu unvanını aldı. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını yetkililer tarafından aldı.

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