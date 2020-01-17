Milli takım sporcuları ve teknik heyetiyle makamında bir araya gelen başkan Zorluoğlu, Türkiye Hokey Federasyonu yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zorluoğlu yaptığı açıklamada, 24 Ocak’ta Hırvatistan’da başlayacak Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri’nde Türkiye’yi temsil edecek milli takım sporcularından başarı beklediklerini söyledi.

Kamp sürecini Trabzon’da geçiren millileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Zorluoğlu, takımın çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğini ve tesis anlamında kendilerine destek olmaya çalıştıklarını aktardı.

Murat Zorluoğlu, hokeyin Türkiye’de çok bilinen bir spor dalı olmadığına işaret ederek, "Bazı finansman sorunlarıyla mücadele etseniz de bu noktaya kadar gelmeniz, Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmeniz büyük gurur. Eminim aldığınız başarılar sonrası yaşadığınız tüm zorlukları bir anda unutuyorsunuzdur." ifadelerini kullandı.