Salomon Kalou önerildi ama...

Kariyerinde Feyenoord, Chelsea ve Lille gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Salomon Kalou, Bordo- Mavililer'e önerildi. Alman ekibi Hertha Berlin ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcu için teknik heyetin raporu bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yaşı nedeniyle yıldız oyuncuya çok sıcak bakmadığı ise gelen haberler arasında. Ligin ikinci yarısında Hertha Berlin'de kadro dışı bırakılan tecrübeli hücum oyuncusu çıktığı 7 maçta 2 gole imza attı.