Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bu yıl 8. kez düzenlenecek

Kapadokya’nın, hayalle gerçeğin buluştuğu eşsiz coğrafyasında festival havasında unutulmaz bir koşu deneyimi sunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışı, 15-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’yı bir uçtan öbür uca yüksek platolar ve vadilerden koşarak geçen uzun mesafe patika koşusu olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bu yıl 65 ülkeden yaklaşık 3.000 sporcuya ev sahipliği yapacak. Katılımcıların yüzde 55’i, yabancı koşuculardan oluşacak.

Deneyimli ekibi ile turizm ve sportif organizasyonlarda dünya çapında pek çok ilke imza atan Argeus Travel & Events tarafından Türkiye’deki en geniş katılımlı patika koşusu olarak 2014 yılından bu yana düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bu yıl da patika koşularının dünya markası Salomon’un isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Canon, Corendon, Diana Travel, markaları bu yıl da Salomon Cappadocia Ultra-Trail’e co-sponsor olarak destek olurken, akıllı saat markası Garmin, ilk kez co-sponsorlar arasında yer alacak. Züber, PT Academy, Salcano, View Sonic, Dinler Grup ve Elai Cappadocia markaları da Salomon Cappadocia Ultra Trail’e sponsorluk desteği verecek. Etkinliğin sosyal sorumluluk ortaklığını geçtiğimiz yıl olduğu gibi Adım Adım üstlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ile Kültür Bakanlığı-Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı güçlü destekleri ile Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in yanında yer alacak.

Organizasyon, 2022 yılında da elit atletlere ev sahipliği yapacak

Dünyada ve Türkiye’de patika koşuları arasında üst düzey yarış deneyimi ile fark oluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, üç farklı parkuru ve yepyeni takım oyunları ile Kapadokya’nın eşsiz doğasında, tarihin içinde koşmanın heyecanını yaşatacak. Bütün güzelliği ile Kapadokya'yı koşmak için yüksek platolar ve vadilerden geçen eşsiz bir Ultra-Trail yarışı olan 119 km’lik Salomon Cappadocia Ultra-Trail-CUT 119, bir kez daha organizasyonun ana yarışı olacak. Katılımcılar, doğal hisarları, peribacaları ile dolu vadileri ve araziye hakim yüksek tepeleri ile Kapadokya'nın kalbini görme fırsatı sunan 63 km’lik Salomon Cappadocia Medium Trail-CMT 63 etabını koşacak.

Atletler ayrıca, Ortahisar ve Göreme'den geçerek Göreme Milli Parkı'nın en güzel vadilerini keşfetme imkanı sunan 38 km’lik Salomon Cappadocia Short Trail-CST 38 ile Kapadokya’nın benzersiz manzaraları eşliğinde tutkularının peşinden koşacak.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bu yıl ilklere imza atacak

Geçtiğimiz yıl 38 ve 63 km’lik parkurlarda bayrak yarışı formatında yapılan takım yarışı Cappadocia Team Games, bu yıl üç parkur için de uygulanacak. Cappadocia Team Games CUT 119, 2 kişilik takım olarak; Cappadocia Team Games CMT 63, minimum 2'si kadın 6 kişilik takım olarak; Cappadocia Team Games CST 38 ise minimum 1'i kadın 3 kişilik takım olarak koşulacak. Salomon Cappadocia Ultra-Trail parkurlarında koşan tüm sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirimli kayıt imkanı sunulurken, Adım Adım ile iyilik peşinde koşanlara Salomon Cappadocia Ultra-Trail kayıtlarında yüzde 10 indirim yapılacak.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail’den spor turizmine destek

Salomon Cappadocia Ultra-Trail koşucularının neredeyse tamamı Kapadokya bölgesi dışından geliyor ve bir hafta süresince çok yoğun bir turizm hareketliliği sağlıyor. Kapadokya’da konaklamadan yeme-içme sektörüne, balon şirketlerinden bölge esnafına heyecanla beklenen organizasyon, Ürgüp ve çevre bölgeler için yaklaşık 25 milyon TL’lik ekonomik katkı üretecek.

Kapadokya Çocuk Koşusu: Dünya şampiyonları ile koşu deneyimi

Organizasyonu taçlarından son gün etkinliği, ödül töreni öncesinde yapılacak. Kapadokya Çocuk Koşusu’nda, çocuklar dünya şampiyonları ile koşu deneyimi yaşatacak. 16 Ekim Pazar sabahı yapılacak Kapadokya Çocuk Koşusu’na, Kapadokya bölgesinde yer alan ilköğretim öğrencileri katılacak. Minik sporcular, kendileri için tasarlanmış özel tişörtlerle koşacak.

İHA