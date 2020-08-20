Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2020 yarışları iptal oldu

Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2020 yarışlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu yıl düzenlenmeyeceği duyuruldu. Organizasyondan yapılan açıklamada, "Tüm paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda, 60’tan fazla ülkeden binlerce kişinin küçük bir ilçede toplanmasının, herkes için büyük risk taşıyacağına karar verdik. Ayrıca bilim insanlarının sonbaharda vaka artışıyla ilgili tahminlerini de göz önünde tutarak, 7. kez yapmayı planladığımız Solomon Cappadocia Ultra-Trail 2020 yarışlarını üzülerek iptal etme kararı aldık." denildi.

Açıklamada, sporcuların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, 2021 yılına kayıt aktarımı ya da tam ücret iadesi seçenekleri sunulduğu da ifade edildi.