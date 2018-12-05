Salim Kayıcı: 'Kick boks IOC tarafından tanındı'

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) kick boksu tanımasından çok mutlu olduklarını söyledi.

Alınan karar sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan başkan Kayıcı, "IOC, 30 Kasım’daki toplantısında kick boksu tanınmış sporlar arasına aldı. Bundan sonra tüm denetim ve kontrol mekanizması IOC’de olacak. Bu süreç içinde de bizler olimpiyat oyunlarına girmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü kick boks tüm dünyada bilinen ve tanınan bir branş." değerlendirmesini yaptı.

Kendi branşlarının çok kısa zamanda olimpiyatlarda yer alacağına inandığını belirten Kayıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an için branşımız IOC tarafından tanındı. Sadece tanıma olduğu için kick boks olimpiyata girmedi. Ancak bu karardan sonra artık son dönemece girdik. Bundan sonraki karar IOC Genel Kurulu’na aittir. Branşı ne zaman olimpiyatlara alacaklar sorusunun cevabı, Dünya Kick Boks Federasyonu ve IOC’nin kararına bağlı."

Olimpiyatlarda yer alma konusunda bir zaman veremeyeceğini dile getiren Kayıcı, "Bu süreçle ilgili bir zaman veremeyiz. Ragbi daha önce tanındı ve ardından olimpiyatlara alındı. Karate 20 yıl bekledi, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na aldılar. Biz daha çabuk gireceğimizi biliyoruz. Çünkü kick boksun izlenme oranı ve seyirci sayısı çok fazla. Bu da IOC için önemli bir etken." ifadelerini kullandı.

"2018’de hedefleri yakaladık"

Aynı zamanda Avrupa Kick Boks Federasyonu ikinci başkanlık görevini de yürüten Kayıcı, 2018 hedeflerini yakaladıklarını, yeni dönemde bunun üstüne çıkmaya çalışacaklarını belirtti.

Kayıcı, şöyle devam etti:

"Gerek dünya gençler, gerekse Avrupa şampiyonalarından çok iyi madalyalarla döndük. Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’nda da çok sayıda madalya aldık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü içindeki federasyonlar arasında en fazla madalya alan federasyonuz. Bu sıralamada ilk iki içindeyiz. Bununla gurur duyuyoruz."

Başkanı Salim Kayıcı, başarılarının sırrını açıklayarak, "Biz, birlik ve beraberlik içinde bu camiayı yönetiyoruz. Bir aile ortamı içinde federasyonu yönetiyoruz. Gerek antrenör, gerek hakem, gerekse sporcu kardeşlerimiz birlikte bunu götürmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tüm federasyonlar gibi kendilerinin de sponsor bulmakta zorlandıklarını dile getiren Kayıcı, "Sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Ancak elimizden geldiği kadar özel gelirlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Bunun sayesinde de bu kadar çok faaliyeti yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.

2019 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası Antalya’da

Başkan Salim Kayıcı, 2019 yılındaki Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nı Antalya’da yapacaklarını söyledi.

Antalya’daki ve diğer şampiyonalardan madalyayla dönmek istediklerine vurgu yapan Kayıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’nı, Avrupa Kupası haline getirdik. Avrupa Kupası’nda ve dünya şampiyonasında madalya sayımızı arttıracağız. Bizim her zaman düşündüğümüz şudur; bir şampiyona bittiği zaman öbür şampiyonanın başlangıcı demektir. Biten şampiyonadan aldığımız madalyaları bir sonrakinde daha fazla almayı hedefliyoruz."

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR