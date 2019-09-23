Salihlili judocular Balkan Şampiyonu oldu

8 ülkeden 64’ü kadın olmak üzere toplam 156 sporcunun mücadele ettiği Ümitler Balkan Şampiyonası, Karadağ’ın Budva kenti yapıldı. Ev sahibi Karadağ’ın yanı sıra Türkiye ile birlikte Romanya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve Makedonya’nın katıldığı şampiyonada Salihli Belediyespor Judo Takımından 40 kilogramda Aysun Ağdeve ve 48 kilogramda Sümeyye Demir, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu +70 kilogramda Duygu Dirgen rakiplerini yenerek, Ay-yıldızlı forma ile altın madalyanın sahibi olup, Balkan Şampiyonu oldu.

Balkan şampiyonları ile gurur duyduklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Karadağ'da Balkan Şampiyonu olup, Ay-yıldızlı Bayrağımızı dalgalandırarak, İstiklal Marşımızı okutan sporcularımız Aysun Ağdeve, Sümeyye Demir ve Duygu Dirgen'i kutluyorum. Ayrıca bu başarıda büyük pay sahibi olan antrenörlerimiz Oktay Ayaz ve Özlem Akın Ayaz’ı tebrik ediyorum" dedi.

İHA