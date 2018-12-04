Salihli’de nefesleri kesen tenis turnuvası

Yaklaşık 2 ay önce başlayan turnuvaya 14 sporcu katıldı ve herkes birbiriyle oynayacak şekilde tek devreli lig usulü olarak maçlar tamamlandı. Bu maçlar sonunda ilk dört sırayı alan tenisçiler aralarında final four, yarı final ve ardından final yaparak turnuva sona erdi.

Finale kalan tenisçiler Mehmet Öztekin ve Harun Abalı arasında çekişmeli ve zevkli geçen maçın ardından Mehmet Öztekin (6-3, 3-6, 6-4) şampiyon oldu.

Turnuvada Harun Abalı 2. olurken. 3'üncülüğü ise Murat Kuşuluoğlu ve Kamil Abalı paylaştı. Turnuva sonunda ilk dörde kalan tenisçiler kupa, top ve yemek ile ödüllendirildi.

Salihli Tenis Grubu’nun kısa bir süre sonra 2 ayrı seviye grubu ile yeni bir turnuva düzenleyecekleri belirtildi.

İHA