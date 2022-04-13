Salihli Belediyespor’un 'Play-Out' maçı tarihi belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2.Grup antrenörler Murat Kahraman ve İsmail Üsttürk yönetiminde mücadele veren Salihli Belediyespor, grubu 5.sırada tamamladı. Yerel sıralamada 2.sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip, önümüzdeki sezonda BAL’da mücadele edebilmek için play-out maçı oynayacak.

Kuralar çekildi

Manisa Bölgesel Amatör lig play-out kura çekimi 8 Eylül Stadı Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. Yapılan kura çekimi sonucunda maç programı şöyle oluştu:

Birinci maç 17 Nisan 2022 tarihinde Karaköyspor FK - Salihli Belediyespor ile Turgutlu 7 Eylül Stadında saat 15.00 'da oynanacak.

İkinci maç ise 24 Nisan 2022 tarihinde Bieksper Hacırahmanlıspor - Alaşehir Belediyespor ile saat 15.00'da Manisa Mümin Özkasap Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Play-out maçında Salihli Belediyespor ve Bieksper Hacırahmanlıspor BAL’a tutunmak, Karaköyspor FK ve Alaşehir Belediyespor ise BAL’a çıkmak için mücadele edecek.

İHA